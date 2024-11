F1: Como vai funcionar o sistema de arrefecimento dos pilotos em 2025

A FIA está a desenvolver um novo sistema de arrefecimento para os pilotos de Fórmula 1, que será obrigatório a partir de 2025 durante eventos com condições de calor extremo. Esta iniciativa surge na sequência das elevadas temperaturas registadas no Grande Prémio do Qatar de 2023, onde as temperaturas no cockpit ultrapassaram os 50 °C.

Segundo o motorsport.com, um protótipo testado no México (primeiro testes estava agendado para os Países Baixos) utilizava um bloco de gelo para arrefecer o líquido que circulava num colete no fato do piloto. Um piloto, cuja identidade se desconhece, testou o dispositivo. Pesando menos de 5 kg, o sistema conseguiu arrefecer com sucesso o piloto, embora estejam em curso mais desenvolvimentos e testes. Foi testado anteriormente um mini sistema de Ar Condicionado, mas as dificuldades de implementação a tempo do arranque da próxima época, levou os responsáveis a optar por este sistema de colete arrefecido. As próximas regras poderão também permitir conceções alternativas, como tanques de refrigeração ou sistemas de ar refrigerado.

O sistema deverá ser usado em corridas em que as temperaturas estejas constantemente acima dos 30 °C, circunstância que pode levar as temperaturas dos cockpit acima dos 50 °C.

Os regulamentos da F1 já permitem sistemas de arrefecimento dos pilotos que utilizem calor latente ou energia térmica armazenada, desde que não sejam utilizados como auxiliares de arrefecimento do motor. A partir de 2025, as equipas podem desenvolver vários sistemas, incluindo tanques de refrigeração que bombeiem líquido arrefecido via um colete ou sistemas de ventoinhas que forneçam ar arrefecido aos fatos de corrida.

Todos os projetos devem utilizar líquidos de refrigeração aprovados (ar, água ou produtos químicos diluídos) e cumprir normas de segurança rigorosas. O gelo seco é proibido. As equipas também poderão criar uma entrada de ar adicional até 1000 mm² para arrefecimento do piloto. O equipamento de arrefecimento que se pode vestir, como fatos ou balaclavas, deve cumprir os códigos de segurança da FIA e utilizar líquidos de arrefecimento seguros para a pele.