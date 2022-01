F1: Como vai a Netflix abordar os acontecimentos de Abu Dhabi? | AutoSport

Vai ser muito curiosa a forma como a Netflix vai abordar no Drive to Survive 4 os acontecimentos de Abu Dhabi e a ‘guerra’ Max Verstappen/Lewis Hamilton, Red Bull/Mercedes. Provavelmente só dentro de mês e meio será publicada no canal de streaming, mas a Netflix já sabe que essa quarta temporada da série será uma “mina de ouro”.

Como se pode calcular, essa abordagem terá de ser muito bem ponderada, pois tomar o partido de Lewis Hamilton/Mercedes, ou ficando do lado da FIA/Liberty, isso poderá ter impacto, especialmente nos clientes do canal.

Na verdade, não sabemos sequer se Lewis Hamilton nessa altura já terá definido o seu futuro, se é que alguma vez esteve em causa.

Seja como for, o que não têm é faltado críticas à Netflix, por parte de muitos pilotos de F1, embora a série tenha tido muito bom acolhimento nos adeptos. E não só!

Há muitas queixas de pilotos que alegam “encenações”, relações deturpadas erradamente, chegando mesmo a haver quem tenha alegado fabricação de comentários e mensagens de rádio. Max Verstappen disse que não iria colaborar com a Netflix, porque eles criavam cenário “fictícios”.

É certo que a 4ª temporada tem muito ‘sumo’ para aproveitar, mas a verdade é que o impacto que teve em 2019 não foi tão grande nos anos seguintes, embora mantendo um nível muito elevado. Vamos ver o que sai dali.