F1: Como se vão chamar dos Grandes Prémios no mesmo local?

O The Race levanta uma questão que apesar de não ser de importância transcendente encerra alguma curiosidade, já que com a previsível realização de dois Grandes Prémios na Áustria, Grã-Bretanha e Hungria, como se vão denominar as corridas? Já não é a primeira vez que se realizam dois Grandes Prémios no mesmo ano no mesmo país, há vastos exemplos disso mesmo, mas no mesmo circuito e em fins de semana consecutivos, a acontecer, será uma ‘prémiere’. Denomina GP da Áustria ou Grã-bretanha I e II pode ser um pouco estranho, mas se calhar há boas formas de ser inovador.

Não faz grande sentido denominar um deles como GP da Europa, pois todos podem sê-lo, mas por exemplo o GP do México denomina-se GP da Cidade do México, no MotoGP o GP dos EUA, chama-se GP das Americas, portanto o GP da Áustria pode ser GP Red Bull Spielberg. O GP da Grã-Bretanha II, pode ser o 1st Brexit Grand Prix, o GP do Luxemburgo já se realizou no Nurburgring. O que não falta são hipóteses. Passe o exagero e fique a ideia…