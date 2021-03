F1: Como são testados os capacetes?

A evolução na F1 não acontece apenas nos carros. Todo o material usado está sujeito a evolução constante para garantir a segurança dos pilotos.

Uma dessas evoluções foi a colocação de uma banda de Zylon. Desde a introdução de novos capacetes, que primeiro incluíam uma tira protetora de Zylon por cima da viseira e depois incorporavam este elemento protector no interior do capacete, temos visto uma maior segurança para os condutores. Em 2009, Felipe Massa teve um assustador acidente em que um detrito de um carro que lhe partiu a viseira e quase o cegou. Mas quando um incidente semelhante aconteceu a Pierre Gasly no Grande Prémio da Rússia de 2018, os detritos de carbono que atingiram a sua viseira foram desviados e ele conseguiu continuar a correr.

Eis imagens de alguns dos testes que se fazem