F1: Como novo diretor de Paul Ricard, Jean Alesi quer regresso do GP de França | AutoSport

Jean Alesi foi nomeado Presidente do Circuito de Paul Ricard, mantendo-se Stéphane Clair como diretor executivo. A pista francesa, que celebrou o seu 50º aniversário em 2020, perdeu o lugar que ocupava no calendário da Fórmula 1 e com o interesse crescente pela competição, será complicado o regresso de um Grande Prémio aquele circuito. Alesi promete pressionar o poder político francês, a quem colocar a culpa pela perda do GP, para que o regresso da Fórmula 1 se torne um objetivo.

Em entrevista ao Motorsport Network, o antigo piloto explicou que não culpa a F1 pela não realização do Grande Prémio de França, mas sim “a política”. Alesi salientou que a prova francesa na Fórmula 1 foi provavelmente o único GP que “nunca teve a presença de um presidente, exceto uma vez em Magny-Cours, quando [François] Mitterrand esteve presente como parte de seu desejo político de que a corrida acontecesse lá”. Jean Alesi afirmou ainda que “o problema não é com a pista, é com o desejo do país”.

O novo Presidente do circuito francês promete que vai “escrever uma carta e pedir para encontrar com o presidente francês, mas não sei se isso vai acontecer. Se acontecer e conseguirmos o regresso do Grande Prémio da França, eu seria o homem mais feliz do mundo”.

Apesar de Paul Ricard ter 280 dias do ano reservados para receber provas e testes, Alesi garante que a Fórmula 1 é muito importante e que se não acontecer o regresso de uma prova francesa ao calendário “é porque o país não está interessado no automobilismo e isso é uma pena”.