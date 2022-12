F1: Como Nico Hulkenberg abordou Kevin Magnussen | AutoSport

A relação entre Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen era inexistente, especialmente desde 2017, mas o alemão contou como quebrou o gelo com o dinamarquês que será seu colega de equipa na próxima temporada.

O “suck my balls” ficou famoso, quando Magnussen respondeu desta forma a uma interpelação de Hulkenberg após uma luta mais acesa em pista no GP da Hungria. Desde então, a frase que fez história tem sido usada de forma recorrente nas redes sociais nas mais diversas ocasiões. E foi mesmo com essa frase que Hulkenberg abordou Magnussen no início desta temporada, talvez ainda longe de saber que seriam colegas de equipa.

Contanto o episódio, Hulkenberg reconheceu que não tem qualquer problema em trabalhar com Magnussen e que se sente revigorado para enfrentar este novo desafio:

“Deixamos o incidente e quebrámos o gelo, no início do ano, na verdade. Disse-lhe ‘olá’ com as exatas palavras que ele usou em 2017, e ele achou isso bastante engraçado e divertido. Não tenho absolutamente nenhuma preocupação em trabalhar e correr ao seu lado, somos ambos adultos e respeitámo-nos mutuamente e vamos correr pela equipa”.

Esta pausa que tive deixou-me fresco, bom e saudável. Temos uma abordagem profissional e lutamos sempre muito para fazer o que podemos, mas penso que muito do desporto está na mente. Temos de estar felizes, frescos e com uma boa mentalidade – é isso que então nos dá confiança. Se se entra num ciclo em que não se tem isso, então surgem perguntas difíceis e incómodas. É um círculo vicioso, por isso, se o quebramos e regressamos frescos, é bom e saudável”.