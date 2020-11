F1: Como ler a telemetria

Tudo na F1 é analisado ao mais ínfimo pormenor. E essa análise permite ir buscar os décimos de segundo que fazem a diferença entre o sucesso e o desaire.

Na F1 o termo telemteria é frequentemente usado. Não é mais do que um conjunto de dados que são enviados do carro para a box, onde serão analisados pelos engenheiros. A telemetria é útil pois permite analisar vários parâmetros de uma vez só, permitindo a comparação com outras voltas ou com as voltas do colega de equipa, possibilitando um entendimento mais profundo sobre as diferenças e como melhorar. Este vídeo explica como ler os gráficos da telemetria que são usados pelos pilotos e engenheiros e mostra a utilidade deste método para alcançar a performance desejada: