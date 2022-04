F1: Como funcionam os depósitos de combustível | AutoSport

Podia até parecer uma das peças mais simples de um monolugar de F1, mas os depósitos de combustível são também peças complexas e fundamentais para a performance dos carros. A Red Bull teve problemas no seu sistema de bombas no GP do Bahrein, o que custou muitos pontos à equipa. O jornalista espanhol Albert Fabrega explicou de forma simples e brilhante o funcionamento do sistema e os desafios que as equipa enfrentam com o novo combustível E10, que pode provocar uma maior vaporização: