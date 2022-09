F1: Como funciona o turbo da Mercedes | AutoSport

As unidades motrizes da F1 são peças fantásticas de engenharia, com uma eficiência de mais de 50%, algo nunca visto em motores de combustão deste género. A Mercedes mostrou um dos elementos essenciais a esta eficiência, o turbo, que juntamente com o MGU-H permitem recuperar energia dos gases de escape do motor de combustão interna. Uma peça fascinante explicada por Hyewl Thomas, diretor da Mercedes AMG HPP: