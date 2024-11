F1, como fica o campeonato: Max Verstappen pode assegurar ‘tetra’ em Las Vegas

Com os 31 pontos que obteve hoje face aos 16 de Lando Norris, Max Verstappen tem agora 62 pontos de vantagem, pelo que pode ‘fechar’ o seu quarto título já em Las Vegas dentro de duas semanas.

Ficam apenas a restar 62 pontos para disputar na F1 após Las Vegas, pelo que Verstappen terá a sua primeira oportunidade de conquistar o título. Lando Norris precisa de o ultrapassar por três pontos, para protelar a luta, e o primeiro fator de desempate, o número de vitória já está definitivamente do lado do piloto da Red Bull que com o triunfo de hoje já venceu sete vezes face às três de Lando Norris, que como se percebe já não pode igualar esse número, pois faltam três corridas.

Sendo verdade que a McLaren e a Ferrari têm tido vantagem em termos de competitividade, face à Red Bull, neste fim de semana a chuva colocou Max Verstappen em pé de igualdade. Na verdade, o que a chuva fez foi fazer pender a balança para o lado do neerlandês, pois a sua pilotagem na corrida de hoje, mostrou que a esse nível, ainda está inalcançável, e com as circunstâncias a atenuar a menor competitividade atual do carro foi a pilotagem de Verstappen que fez a diferença e, vá lá, um pouco de sorte com a interrupção da corrida…

Logicamente, hoje, Esteban Ocon e Pierre Gasly deram um grande pulo na tabela, mas a maior diferença deu-se nos construtores. E a esses, já lá vamos…