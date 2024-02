F1: como estão as coisas na ‘parte de trás’ do pelotão? | AutoSport

A RB, ex-Alpha Tauri, estreou-se com testes sólidos e sem alarmes. A Williams, apesar de alguns problemas, mostra potencial com novo conceito de monolugar e a A Haas, após um inverno turbulento, surpreende com testes tranquilos mas mantendo-se na cauda do pelotão.

A RB – a equipa de F1 anteriormente conhecida como Alpha Tauri – está satisfeita com o seu primeiro teste sob o seu novo nome, uma vez que o carro funcionou quase sem falhas durante os três dias de testes – mas a direção fez questão de minimizar as expectativas, tal como o piloto Daniel Ricciardo quando falou com os media no último dia de testes.

De acordo com os dados da F1.com, espera-se que sejam a quinta equipa mais rápida no próximo fim de semana, com 0,12s de vantagem sobre a Aston Martin – no entanto, dado que tiveram um desenvolvimento tão duro até ao final da época passada, talvez não sejam tão fortes logo na fase inicial da época, quando tudo se desenrolar em pista.

Por outro lado, a Williams teve um teste atribulado, deparando-se com uma série de problemas mecânicos que lhe custaram tempo de corrida. No entanto, isso é de se esperar, considerando o quanto eles mudaram o conceito do carro. No ano passado, nos testes, foram mais rápidos do que em 2024 nos sectores um e três, ao passo que, desta vez, foram mais equilibrados nos três sectores. Isto sugere que o seu plano para criar um carro que seja mais polivalente e, portanto, mais competitivo em todas as corridas, em vez de ser somente muito rápidos em reta tendo dificuldades em tudo o resto.

A simulação de corrida da Alex Albon no último dia foi muito encorajadora, com o piloto tailandês a colocar a equipa em quinto lugar entre as equipas que fizeram uma simulação de corrida. Não há dúvida de que têm muito a aprender sobre o seu novo carro – e, portanto, pode haver algumas dores de crescimento – mas o potencial é grande.

Havia o receio de que a Haas pudesse estar em apuros este ano, depois de um inverno complicado que os viu perder o Diretor de Equipa Guenther Steiner e o Diretor Técnico Simone Resta. No entanto, o novo chefe Ayao Komatsu conseguiu estabilizar o barco – e a equipa teve um dos testes de pré-época mais suaves de sempre.

Mas percebe-se claramente onde estão, no fundo da tabela e o que estão a fazer, procurar afinar um carro que seja muito ‘simpático’ com os pneus, pode valer-lhe bons resultados. Mas para já são apenas conjeturas…

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino