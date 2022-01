F1: Como é um Grande Prémio na ‘Race Support Room’ (vídeo) | AutoSport

Sabe como se passam as coisas com a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, durante um fim de semana de Grande Prémio… na fábrica e em Brackley. Veja como foi o GP do Qatar em dia de corrida e veja o que se passa na ‘Race Support Room’. Nas equipas maiores, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, etc, é assim que se passa, nas mais pequenas, bem menos gente, mas o sistema é o mesmo