F1: Como é que Pierre Gasly ainda pode mexer com o mercado de pilotos? | AutoSport

Pierre Gasly tem contrato com a Alpha Tauri para 2023, porém o piloto francês ainda pode ser uma peça importante neste ‘jogo das cadeiras’ para a próxima temporada.

Segundo o RacingNews365, Gasly tem uma cláusula no seu novo contrato com a Alpha Tauri que lhe permite potencialmente trocar a equipa italiana por uma que estiver mais bem classificada na tabela de construtores.

Isto poderá atirar Pierre Gasly para a vaga disponível na Alpine, deixada por Fernando Alonso que vai competir pela Aston Martin em 2023. A Alpine está atualmente na quarta posição de construtores, ao passo que a Alpha Tauri se encontra apenas em oitavo.

O piloto francês de 26 anos é uma opção mais que viável para qualquer equipa que queira fortalecer a sua dupla de pilotos com efeito imediato, tendo ele já vencido um Grande Prémio pela Alpha Tauri, em Monza 2020 e pilotado pela Red Bull, experiência que não correu tão bem como era esperado.

A Alpine é uma equipa com raízes francesas e pode procurar criar uma dupla inteiramente francesa, com Esteban Ocon e Pierre Gasly, o que certamente iria fortalecer a onda de apoio vinda de França e atrair novos patrocínios provenientes do país.

Se a mudança de Piastri para a McLaren se confirmar, isto colocaria o futuro de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 totalmente em aberto.