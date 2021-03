F1: Como ‘Drive to Survive’ deixa de fora “uma das melhores histórias da época”

Já sabíamos que a Netflix tem ‘roda livre’ na escolha do que pretende para a sua série, e depois de se ver a temporada, uns podem ter um opinião, outros, outra completamente diferente, dependendo do ponto de vista, mas há questões que não se tratam de gostos, mas se há um ponto em que a série falhou foi no facto do que sucedeu com George Russell e por inerência a Williams. No mínimo, merecia alguma referência, já que depois da desilusão decorrente do seu erro em Imola, George Russell parecia estar a caminha da redenção, em Sakhir, quando substituiu Hamilton, e tudo o que se passou a seguir merecia uma referência na série, pois é um ponto muito importante na época. O que Russell fez naquela corrida colocou a comunidade da F1 a falar de uma possível substituição de Valtteri Bottas

E essa ausência, Williams incluída, foi notada: O marido de Claire Williams ‘bateu’ na Netflix por deixar Williams de fora e George Russell foi o primeiro a quebrar o seu silêncio após o lançamento da série, tweetando uma foto parecendo desapontado e frustrado com uma legenda em baixo: “Chegar ao episódio 10 e aperceber-se de que não estás no Drive to Survive”.

De facto, a omissão da sensacional prestação de Russell no Bahrein no final da temporada passada é surpreendente: “Você foi uma das melhores histórias da época”, escreveu um adepto. Podiam também, logicamente, referir a saída da família Williams após cinco décadas na F1, incluindo a partida do fundador Sir Frank.