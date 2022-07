F1: Comissários do GP da Áustria explicam procedimento no incidente de Carlos Sainz | AutoSport

No GP da Áustria, o carro de Carlos Sainz incendiou-se perto do fim da prova, com um problema na unidade motriz. O espanhol escapou ileso, mas ficaram criticas à ação do comissários, com algumas pessoas, incluindo o próprio Sainz, a referirem que a ação não foi célere o suficiente com prejuízo para a Ferrari.

Os comissários lançaram um comunicado onde explicam o que se passou:

“Após o terrível acidente de Jules Bianchi em 2014, as regras da FIA relativas às recuperações e intervenções na pista foram drasticamente apertadas”, diz a declaração. “A intervenção só é permitida após instruções do race control. Por um lado, isto aumenta naturalmente a segurança dos pilotos e dos comissários, mas, por outro lado, tem a desvantagem de as intervenções demorarem um pouco mais”.

“Várias circunstâncias infelizes juntaram-se”, pode ler-se no mesmo comunicado, sobre o momento do incidente. “O local onde Sainz estacionou o Ferrari não era visível da bancada dos comissários. Receberam instruções pelo rádio para irem para o carro com extintores e quando viram a situação, tomaram a decisão de chamar o carro dos bombeiros (S-car). Esta decisão teve de ser tomada em segundos e, em retrospetiva, foi absolutamente correta. Lembrar do acidente de [Romain] Grosjean [no GP do Bahrein 2020], numa situação como esta, os extintores portáteis não são suficientes. Portanto, o extintor foi desligado e o carro foi [deixado], o que levou àquela infeliz imagem na televisão do comissário ´a fugir´. Outro problema foi que Sainz, compreensivelmente, ficou nervoso no veículo e desligou os travões demasiado cedo. A cunha teve de ser colocada debaixo do veículo, o que naturalmente tornou tudo isto extremamente difícil. No entanto, devido à resistência da cunha, o veículo parou. Depois, o fogo foi extinto”.

“Claro que, em retrospectiva, quando se olha para as imagens da televisão encontram-se coisas que precisam ser melhoradas. Discutiremos também estas coisas internamente. Mas nesta situação excecional, porque um incêndio também não é uma ocorrência diária para nós, os comissários reagiram bem no seu conjunto. Tivemos um carro de bombeiros no local em menos de 30 segundos. Desde o acidente de Grosjean, é muito importante para nós termos uma grande ´potência extintora´ no local imediatamente, a fim de proteger o piloto da melhor maneira possível. Outro veículo de emergência já se encontrava a postos e um terceiro estava a caminho. Mesmo que Sainz não tivesse saído do veículo sozinho, teríamos sido capazes de o proteger da melhor maneira possível. Somos uma equipa de entusiastas dos desportos motorizados que sacrificam o seu tempo livre para treinos e exercícios, a fim de fazer o nosso melhor pela segurança ao longo da pista em tais eventos. Aproveitaremos também este incidente como uma oportunidade para melhorar ainda mais”.