F1: Comissário atravessou a pista sem autorização

O GP do Bahrein foi uma corrida recheada de percalços. Lando Norris reportou que um comissário atravessou a pista mesmo à sua frente e Michael Masi já explicou o sucedido.

Quando o carro de Sérgio Pérez pegou fogo, perto do fim da prova, um comissário apressou-se a atravessar a pista para apagar as chamas, no entanto terá feito sem autorização do race control, segundo explicou Masi, diretor de corrida:

“Obviamente houve outro incêndio com o carro de Sérgio Pérez e um comissário reagiu por instinto, sem qualquer instrução e apenas viu o fogo “, explicou Masi. “E eu teria dito, principalmente depois do que aconteceu antes, que a prioridade era apagar o fogo.”

“Os comissários têm uma instrução muito clara”, disse ele. “Já falamos sobre isso imediatamente e vamos lembrar a todos que não devem atravessar a pista. Vamos reiterar isso na próxima semana”, acrescentou. “Não é ideal mas ele vê um incêndio e vai apagá-lo. Portanto, não acho que podemos castrar ninguém, por assim dizer, por querer ir apagar o fogo, principalmente depois do que vimos antes. ”