F1, Combustíveis 100% sustentáveis para 2026 | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Um dos grandes objetivos da Fórmula 1 será atingir a neutralidade de carbono até 2030. O desporto é pioneiro num combustível 100% sustentável que pode ser, não só utilizado em carros de Fórmula 1 a partir de 2026, mas que pode ser utilizado de forma crucial pela maioria dos carros de estrada por todo o mundo. O Diretor Técnico Principal da Fórmula 1, Pat Symonds, lidera a equipa centrada na criação deste combustível revolucionário, tendo passado meses numa investigação profunda para criar o produto de melhor qualidade para 2026.

“Tem sido um desafio fascinante”, diz Symonds. “Trabalhámos ao lado da FIA, que tem um par de muito bons especialistas em combustíveis e tivemos uma grande ajuda da nossa parceira ARAMCO”.

A revolução nos combustíveis já começou, com a nova geração de carros da Fórmula 1 a funcionar com combustível ‘E10’ – uma mistura de 90% de combustível e 10% de etanol renovável, este ano. “Os 10% de etanol que estamos a colocar agora são inteiramente sustentáveis”, diz Symonds. “Há muitos tipos diferentes de etanol, que variam em qualidade, mas este é um verdadeiro etanol verde, portanto totalmente sustentável”.

O combustível que a F1 irá utilizar daqui a pouco mais de três anos será único e criado em laboratório. “Os combustíveis sustentáveis oferecem uma oportunidade maravilhosa”, diz Ross Brawn, Diretor Executivo da Fórmula 1. “Estamos a trabalhar num combustível sustentável em que o círculo de carbono é completamente neutro, pelo que o carbono utilizado para produzir esse combustível é a mesma quantidade que o carbono emitido pelo motor de combustão interna. Isto significa que os motores não adicionam nada ao dióxido de carbono na atmosfera”.

“O grande apelo é, quando encontrarmos esta solução, poder utilizá-la no seu carro de estrada, sem fazer quaisquer alterações ao motor. Teremos perto de dois mil milhões de motores de combustão interna no planeta e qualquer que seja a solução elétrica que encontrarmos, qualquer que seja a solução de hidrogénio que encontrarmos, continuarão a existir dois mil milhões de carros. Há partes do mundo em que esses carros não mudarão para elétricos”

“Se colocarmos nesses carros um combustível que tem muito menos impacto no ambiente, é uma mudança positiva e estaremos a enviar uma forte mensagem de que esse é um caminho viável a seguir. Todas as companhias petrolíferas que trabalham na F1 estão empenhadas nisso. Será um feito fantástico e uma mensagem fantástica para o mundo que também existem outras soluções”, diz Ross Brawn.

Passar de 10% de combustível sustentável em 2022 para 100% em apenas alguns anos é uma aposta ambiciosa, uma vez que exige o aumento rápido da produção do produto. Mas Symonds diz que a Fórmula 1 está dentro do objetivo. “Temos estado a trabalhar com a ARAMCO e já testámos 39 misturas de substituição de combustíveis, isto ajudou-nos a compreender os efeitos dos diferentes tipos de misturas que se podem utilizar num combustível sustentável. Temos estado a testar as de um único cilindro de Fórmula 1, pelo que é um teste representativo, e penso que isso ajudou a acelerar o nosso progresso”, completa.

Durante mais de 70 anos, a Fórmula 1 tem estado na vanguarda da inovação, desenvolvendo a unidade motriz e os sistemas híbridos mais eficientes alguma vez criados. Agora o desporto está concentrado em ajudar a conduzir uma revolução verde para todo o planeta.

“Este conceito de que quando se estabelece a concorrência, se se estabelece com os objetivos certos, se o objetivo é o melhor combustível sustentável, então os fabricantes irão gastar milhões em desenvolvimento para tentar alcançar esse objetivo e então obteremos todos os benefícios para a sociedade em geral”, concluiu Pat Symonds.