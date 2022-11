F1: Com Stoffel Vandoorne na Aston Martin, o que muda no mercado? | AutoSport

A Aston Martin anunciou hoje o acordo com Stoffel Vandoorne, que irá ser piloto de testes e piloto de reserva da equipa sediada em Silverstone. O que isto pode trazer para o mercado de pilotos?

Foi com alguma surpresa que ficamos a saber que Vandoorne ia ser piloto de testes e de reserva da Aston Martin. A posição que antes era ocupada por Nico Hulkenberg, passará a ser desempenhada em 2023 por Vandoorne e Felipe Drugovich, campeão brasileiro da F2. O que esta mudança pode significar?

A Mercedes contava com Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne como pilotos de teste e de reserva. Os pilotos, que competiam na Fórmula E (ambos campeões pela Mercedes), eram peças fundamentais na Mercedes, podendo também ser cedidos à McLaren, em caso de indisponibilidade dos pilotos “titulares”. Agora, com os dois pilotos comprometidos com outras equipas (de Vries com a Alpha Tauri, Vandoorne com a Aston), abre-se uma vaga que já foi atribuída várias vezes a Daniel Ricciardo. O australiano já deixou no ar que iria manter-se no paddock da F1, apesar de desempenhar um papel diferente. A posição de reserva da Mercedes já tinha sido associada ao australiano, mas com estas mudanças, essa possibilidade ganha mais força.

Outra situação que muda é a de Nico Hulkenberg. O piloto de reserva da Aston Martin terá ficado sem vaga na estrutura britânica. Significa isto que o alemão fica novamente sem lugar na F1, ou que conseguiu um lugar na Haas? Os rumores apontavam que Hulkenberg discutia a vaga com Mick Schumacher na equipa americana, mas as recentes prestações do jovem alemão estão longe de constituírem prova inequívoca da sua valia e potencial para o futuro. Assim, a contratação de um piloto de reserva, pode dar-nos um vislumbre das próximas movimentações no mercado.