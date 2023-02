F1 com relação cada vez mais azeda com o Presidente da FIA: “ele tem de sair” | AutoSport

A controversa relação entre FOM/equipas com o Presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem entrou numa nova fase e parece ser difícil a convivência entre as partes. Enquanto o novo chefe de equipa da Ferrari, Frédéric Vasseur acredita que os episódios entre FIA e FOM que têm feito notícia serão esquecidos quando a competição começar em pista, isso pode demorar ou nem acontecer.

Um chefe de equipa que quis manter o anonimato, terá garantido à BBC “todos pensam que ele tem de sair”, referindo-se ao Presidente da FIA. “Esta é definitivamente a opinião geral”, terá ainda acrescentado a mesma fonte aquele órgão de comunicação social. A juntar ao facto das opiniões contrárias em muitos temas da Fórmula 1, como a entrada da Andretti/Cadillac, estarão em causa comentários sexistas que Mohammed ben Sulayem terá redigido, e estariam publicados num antigo website do agora Presidente da Federação Internacional do Automóvel, que foram agora recuperados.

A disputa sobre a possível entrada de Andretti na F1 é um dos muitos “irritantes” temas, disse o chefe de equipa anónimo à BBC, enquanto que os comentários de ben Sulayem sobre a oferta do fundo de investimentos saudita à FOM “foi definitivamente excessivo e pode colocar a FIA em problemas legais”.

Alguns relatos indicam ainda que Mohammed ben Sulayem pode ter perdido algum do apoio dos pilotos de Fórmula 1, depois das alterações ao Código Desportivo Internacional que considera agora a violação ao regulamento “a elaboração e exibição de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, nomeadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA”. Uma coisa é certa, o ainda curto mandato de Mohammed ben Sulayem está a ser marcado por várias controvérsias e está a ser completamente diferente dos anteriores.