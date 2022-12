F1: Com orçamento reforçado em 2023, Günther Steiner acredita que Haas estará melhor | AutoSport

Em 2021 a Haas apostou todas as fichas em surpreender na temporada seguinte que trazia uma nova regulamentação técnica, mas 2022 começou com problemas fora de pista. A invasão militar russa à Ucrânia levou a equipa a dispensar os serviços de Nikita Mazepin e o dinheiro que trazia através do patrocinador principal a Uralkali. Reforçaram-se com a entrada de Kevin Magnussen e apesar de terem um carro mais performante do que os anteriores, alguns constrangimentos financeiros levou a equipa a não desenvolver o monolugar durante o ano, para poder pensar no de 2023. Tinham um orçamento disponível abaixo do que foi definido pela FIA e F1 como limite para todas as equipas da disciplina – nesse aspeto podiam estar descansados que não cometiam qualquer infração – mas o responsável da estrutura norte-americana admite agora poder fazer mais e melhor com o aumento financeiro significativo na próxima época, em grande parte vindo do novo patrocinador principal.

“No próximo ano vamos atingir com o nosso orçamento o limite orçamental e estou bastante confiante de que podemos dar o próximo passo, tecnicamente e como equipa”, disse Steiner ao Motorsport-Total.com, assegurando ainda, que o novo patrocinador principal permite “fazer o que outras equipas podem fazer”.

Steiner salientou, porém, que em 2022 não correu melhor e não foi apenas por falta de dinheiro. “Em 2020 fechamos tudo. Em 2021 começamos a construir o carro para 2022, mas quando começamos era janeiro e não temos de imediato uma equipa de pessoas que trabalha na perfeição e em harmonia desde o primeiro dia”. Por isso garante que em 2023 “não será uma questão de dinheiro, é sobre o talento e esperamos ter talento suficiente para ir mais longe”.

Assim, Günther Steiner espera que a equipa, com Nico Hülkenberg no lugar de Mick Schumacher e ao lado de Kevin Magnussen, possa ter o talento suficiente para terminar a próxima época melhor do que o oitavo posto conquistado esta época. Para já, a equipa confirmou que o chassis do VF-23, o monolugar de 2023, passaram nos testes da FIA e estão oficialmente homologados.