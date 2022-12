F1: Com o 10º lugar certo, Williams parou desenvolvimento do FW44 | AutoSport

A Williams voltou a cair na classificação no final da época de 2022, após o oitavo posto da temporada anterior. Sem capacidade de discutir lugares mais acima no campeonato de construtores, muito por culpa de um conceito de monolugar que não funcionou, a equipa ainda conquistou oito pontos, mas muito longe dos 35 da AlphaTauri (nona classificada) e dos 37 pontos das Haas. Quando o último lugar estava garantido, os responsáveis da equipa pararam o programa de desenvolvimento do carro de 2022, o Williams FW44, assumindo a época como perdida nesse capítulo.

Ainda antes de ter deixado o lugar de responsável máximo da equipa britânica, Jost Capito afirmou que a Williams “progrediu da forma como queríamos” durante 2022 e que apesar da atualização apresentada no GP de Silverstone ter funcionado bem no carro, foi um passo curto em relação ao que as equipas adversárias tinham já feito, não sendo suficiente para alterar a ordem classificativa. Após terem verificado isso, juntamente com o facto da diferença para as equipas nos lugares acima da tabela do campeonato, a Williams “desligou a tomada” e decidiu não apostar mais no monolugar de 2022, recolocando os esforços no projeto do próximo ano.

Antes de deixar a Williams pela “porta pequena”, Capito afirmou ao Motorsport.com que “ainda não estamos onde os outros estão. É por isso que precisamos de um plano a longo prazo até a equipa estar equilibrada. Dizem que ‘todos vocês têm agora o mesmo dinheiro, por isso devem estar todos ao mesmo nível’. Não, as equipas entraram em níveis diferentes quando iniciamos o limite orçamental. Vemos que Williams antes do limite orçamental quase não tinha nada para investir durante anos. Por isso, ficou para trás”.

Fica a dúvida se com a saída de Jost Capito a Williams não terá voltado a dar um passo atrás no plano a longo prazo e se a recuperação não terá sido altamente prejudicada.