F1 com a maior audiência de sempre em ‘pay-per-view’ no Reino Unido

Logicamente que a Fórmula 1 ainda não atinge os números de telespectadores dos tempos em que passava na TV de ‘borla’, passa a expressão e fique a ideia, mas a verdade é que a corrida de abertura do Mundial de F1 de 2021, o GP do Bahrein bateu o recorde de espectadores da Sky Sports F1 e da Sky Sports Main Event, ou seja, espectadores pagantes, com uma média de 1,98 milhões, revelou a Sky em comunicado de imprensa. Não sabemos como terá sido noutros lados, mas a Grã-Bretanha é uma excelente bitola para o impacto que a F1 está a ter um pouco por todo o lado.

O número de espectadores atingiu um pico de 2,23 milhões de espectadores, nos momentos em que Lewis Hamilton e Max Verstappen lutavam pelo triunfo. Esta audiência passa a ser a maior de sempre da televisão por assinatura de F1 no Reino Unido. A Sky diz que a corrida de abertura da época de 2021 aumentou 31% em relação à abertura do ano passado, na Áustria. Nada mau quando as audiências da F1 no Reino Unido estão em queda há uma década…

Convém no entanto destacar que devido aos compromissos das seleções de futebol, não houve ‘Premier League’ no fim de semana. É claro que isso ajudou.

O Motorsport Broadcasting revela ainda que as três corridas de Fórmula 2 atingiram um pico de mais de 250.000 espectadores. Números fantásticos, pois não há muito tempo nem 50.000 espectadores viam as corridas.

Na Holanda (agora oficialmente Países Baixos) atingiram-se também máximos históricos: Uma média de 2,51 milhões de espectadores (54,3% de audiência) assistiram à corrida no Ziggo Sport e Ziggo Sport Select. A corrida teve um pico de 3,08 milhões de telespectadores. No seu pico, 18% da população da Holanda assistiu ao Grande Prémio, um número extraordinário para o desporto. Imagine-se se estas lutas prosseguem…

No pólo oposto, a F1 continua em queda na Alemanha: audiência de 1,12 milhões de espectadores, uma queda de quase 75% em relação ao que a F1 alcançou no ano passado na Alemanha, quando atingiu regularmente entre 4 e 5 milhões de espectadores através da RTL e da Sky. Razões? Na Alemanha a F1 passou a ser paga de um ano para o outro e no Reino Unido foi gradual a transição…