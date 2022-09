F1: Colton Herta surpreendido pelo interesse da Red Bull | AutoSport

O mercado de pilotos continua a ferver com ainda alguns lugares por preencher. Colton Herta, que tem sido várias vezes associado a equipas de F1 e parece agora a caminho da estrutura Red Bull, para um lugar que pode ficar vago, se Pierre Gasly sair da AlphaTauri para a Alpine.

Colton Herta admitiu que está surpreendido pelo seu nome estar associado à Red Bull:

“Foi uma pequena surpresa porque não pensei que estivesse no radar de mais ninguém”, diz ele em conversa com Motorsport.com.

Herta tem estado cada vez mais próximo da F1 e o teste que fez com a McLaren abriu mais portas com o feedback vindo desse teste a ser muito positivo. Apesar de Herta estar a ter uma época com altos e baixos, sem a consistência que muitos consideram essencial para a F1, as probabilidades de Herta chegar à F1 são cada vez maiores, se a questão da Superlicença for resolvida.