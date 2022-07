F1, Colton Herta: “Sinto que posso ser competitivo” | AutoSport

Colton Herta, 22 anos, esteve no Autódromo Internacional do Algarve numa sessão de testes privados da McLaren. Ao volante do MCL35M, modelo de 2021 da equipa de Woking, Herta experimentou as sensações de um carro de F1, numa altura em que os rumores acerca da sua entrada no Grande Circo, pela porta da McLaren, se acentuam. Herta estava visivelmente satisfeito no final do teste e admitiu estar confiante de que podia ser competitivo na F1:

“Esta é uma pista que é tão difícil de compreender devido aos ventos e outros fatores “, disse ele, citado pelo motorsport.com. “Fiquei satisfeito com o tempo da volta, mas estamos com um pneu um pouco diferente do que teríamos tido num fim-de-semana de corrida. Por isso, quanto aos tempos por volta, é um pouco difícil de dizer. Penso que os engenheiros saberão, ao olharem para os dados, se fui rápido ou não. Se seria rápido na F1? Não se pode dizer não a essa pergunta, caso contrário não seria um piloto profissional. Por isso, sim, acho que sou suficientemente rápido. Se concordam, acho que o tempo dirá, e espero poder ter mais oportunidades no carro e, espero, poder mostrá-lo.”

Herta espera ter mais oportunidades de testar com a McLaren e revelou estar aberto a fazer um treino livre para poder experimentar as sensações dos monolugares de 2022.