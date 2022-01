F1: Colômbia pode ser novo destino | AutoSport

Pode ser mais um destino a acrescentar ao calendário da F1. Ivan Duque, o Presidente da Colômbia, revelou que existe uma proposta para acolher um Grande Prémio de Fórmula 1 no futuro na cidade de Barranquilla.

O presidente revelou que, já foi feito o contacto com a Fórmula 1 e que o projeto está a ser considerado há já algum tempo e pode mesmo revelar que seria um circuito de semi-citadino. A proposta terá partido de Jaime Pumarejo, presidente da câmara de Barranquilla e tem a aprovação de Duque e com o primeiro contacto já feito, é uma questão de ver se as negociações vão realmente avançar.