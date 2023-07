F1: Colocar Liam Lawson no AlphaTauri seria “injusto”, diz Christian Horner | AutoSport

A AlphaTauri substituiu Nyck de Vries por Daniel Ricciardo, que era até à entrada para este fim de semana piloto de reserva e desenvolvimento da Red Bull, deixando de fora da equação Liam Lawson, piloto do programa de jovens pilotos da Red Bull e que compete no Super Fórmula do Japão.

Sendo uma das opções para ocupar o lugar deixado vago com a saída de de Vries, Lawson verá Ricciardo tomar os comandos do AlphaTauri AT04, mas para Christian Horner, esta opção faz mais sentido do que colocar o jovem neozelandês no pouco competitivo monolugar italiano. “Liam está a fazer um excelente trabalho no Japão”, explicou Horner no podcast F1 Nation. “Pensamos que talvez fosse injusto atirá-lo para uma situação em que o colocássemos diretamente num carro como aquele”.

O responsável da Red Bull sublinhou ainda que “fazia todo o sentido, desde que os testes [com a Pirelli em Silverstone] corressem bem, que o Daniel fosse o escolhido para aquele cockpit. Na sétima volta do teste, ele já tinha confirmado isso”.

Em conferência de imprensa na Hungria, Daniel Ricciardo explicou aos jornalistas que “não esperava estar no carro em Budapeste”, mas que não está “tão surpreso assim” por isso ter acontecido, dando a ideia que a estrutura da Red Bull já teria dado conhecimento do seu descontentamento com as prestações de Nyck de Vries antes de Silverstone.