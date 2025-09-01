F1: colisão frustra aspirações de Liam Lawson: “estou realmente desapontado”

O Grande Prémio dos Países Baixos em Zandvoort revelou-se um contraste de emoções para a equipa Racing Bulls. Enquanto Isack Hadjar celebrava um pódio, Liam Lawson, o jovem talento neozelandês, viu as suas aspirações de pontuar serem abruptamente interrompidas por uma colisão com Carlos Sainz (Williams).

Lawson, que havia garantido um promissor lugar no top 10 da grelha de partida, estava a caminho de um duplo resultado pontuável para a equipa. Contudo, o incidente com o piloto espanhol acabou por ser o ponto final na sua jornada em Zandvoort, impedindo-o de adicionar pontos à sua contagem e quebrando uma sequência de duas corridas consecutivas nos lugares pontuáveis. Este desfecho fez com que Lawson fosse o único monolugar da “família” Red Bull a não pontuar no domingo, numa corrida onde Max Verstappen (Red Bull) ficou em segundo e Yuki Tsunoda (Racing Bulls) quebrou um jejum de sete Grandes Prémios sem pontos. Atualmente, Lawson encontra-se a 17 pontos do seu colega de equipa, Hadjar, na classificação.

A colisão com Sainz, ocorrida a meio da corrida, resultou num furo para o monolugar do piloto neozelandês. Quando conseguiu regressar às boxes para a substituição de pneus, já havia caído do top 10, ficando irreversivelmente fora da luta pelos pontos.

No rescaldo da corrida, Liam Lawson expressou sentimentos mistos: “Estou muito feliz pela equipa. O Isack fez uma excelente corrida e subir ao pódio é excecional. A equipa tem trabalhado muito e o resultado é merecido.” Contudo, a sua própria sorte na corrida foi motivo de desilusão: “Quanto à minha corrida, estou realmente desapontado que o incidente tenha ocorrido. A decisão dos comissários reflete o livro de regras e, infelizmente, o Carlos não estava à minha frente no ápice da curva e o contacto arruinou as nossas duas corridas.” Apesar do revés pessoal, Lawson mantém o otimismo: “Dito isto, o pódio demonstra o potencial do carro, o que é muito positivo à medida que seguimos para Monza no próximo fim de semana.”

A carreira de um jovem piloto na Fórmula 1 é frequentemente uma mistura de momentos de brilho e reveses inesperados. Incidentes na pista, por vezes fora do controlo direto do piloto, podem ter um impacto significativo nos resultados e na perceção do seu desempenho. A capacidade de lidar com a frustração, aprender com cada experiência e manter o foco no potencial futuro do carro e da equipa é crucial para o desenvolvimento e sucesso a longo prazo num desporto tão competitivo e implacável como a Fórmula 1.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA