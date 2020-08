F1, Colin Kolles: “Um dia, pode haver só três fabricantes e as suas equipas satélite”

Colin Kolles, antigo chefe de equipa de F1, diz que não há maneira da Racing Point ter copiado o Mercedes apenas a partir de fotografias. Alega que receberam “peças” e “dados”. Mais uma acha para a fogueira. Kolles, que, recorde-se esteve à frente desta mesma equipa, baseada em Silverstone, durante o seu tempo como Jordan e Midland, quando lá esteve Tiago Monteiro, disse ao Sport 1 que é impossível copiar um carro a partir de fotografias: “Não é apenas as condutas dos travões, mas sim de todo o conceito do carro. Não se trata apenas de copiar a partir de fotografias. Eles não só tinham peças, mas também certos dados”.

Kolles questiona também a participação de Toto Wolff em tudo isto, uma vez que o austríaco é um bom amigo do proprietário da Racing Point, Lawrence Stroll. Kolles é ainda de opinião que “A base da Fórmula 1 é desenhar o próprio carro. A F1 arrisca-se a que as equipas mais pequenas fiquem completamente dependente dos grandes fabricantes. A dada altura, haverá apenas três fabricantes e as suas equipas de satélite que terão de fazer o que os fabricantes dizem”, alega.