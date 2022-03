F1: Colin Kolles acha que Sebastian Vettel não quer voltar à Aston Martin | AutoSport

Não é de estranhar muito as declarações, pois o antigo diretor da equipa Force India, Colin Kolles, e o atual dono da Aston Martin nunca foram amigos, bem antes pelo contrário. São inimigos figadais! Sempre que pode, Kolles ‘pica’ Stroll e esta foi só mais uma vez.

Colin Kolles veio a público dizer que Vettel não quer regressar a Aston Martin. Sabe-se que Vettel condiciona a renovação do seu contrato para além do final deste ano ao desempenho da equipa, e este arranque de campeonato não ajuda nada essa situação: “Acho que ele não quer guiar. Ele apenas não quer induzir isso a si próprio. É certamente uma tese muito ousada, mas tenho a certeza de que ele pensa muito sobre se ainda deve fazer o que está a fazer”, disse Kolles em conversa com Sport1.

Recorde-se que Vettel ficou de fora nas duas primeiras corridas devido à covid-19.

E disse mais umas ‘coisas’ relativamente ao plano de Lawrence Stroll levar a ASton Martin ao topo: “Não vai funcionar. Porque eles têm um dono de equipa que pensa que ele é chefe da equipa. Ele acha que sabe mais de tudo e coloca o filho no centro com todo o seu poder e isso é totalmente errado. Enquanto o Sr. Whitmarsh estiver no comando e o Sr. Stroll não perceber que tem de ficar em casa, definir o orçamento e deixar que as pessoas que sabem o que estão a fazer, trabalhar. Sem isso nunca vai funcionar”, disse.