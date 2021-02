F1, Claire Williams: “O meu pai não queria os filhos a trabalhar na equipa”

Claire Williams admitiu que o seu pai não queria ver os filhos na equipa. Apesar das críticas que recebeu na sua gestão, Clarie sublinhou que era vontade da estrutura que a família Williams se mantivesse no leme, isto mesmo com Sir Frank Williams a ser contra a ideia de ver os filhos envolvidos.

“Trabalhei com o meu pai e essa foi uma das razões pelas quais eu estava no cargo, porque somos uma equipa familiar e as pessoas na Williams queriam que a próxima geração Williams viesse e guiasse a equipa estando sempre envolvida. “disse ela ao The Spectator.

“Era esse o objetivo. Portanto, quem critica o facto de eu ter substituído o meu pai, não entende a importância da família e das gerações futuras”.

No entanto, Frank Williams mostrou-se bastante relutante em colocar os seus filhos, na sua equipa de Fórmula 1:

“O papá era suficientemente claro; não gostava de nepotismo e não queria que os seus filhos trabalhassem na Williams. O meu irmão mais velho já lá estava a trabalhar e não gostava da ideia que a sua irmã pudesse trabalhar lá um dia. Mas felizmente, após cerca de três meses de insistência por parte do diretor de marketing na altura, o pai concordou relutantemente em deixar-me entrar no departamento. E depois, claro, o resto é história. Eu ainda lá estava uns vinte anos mais tarde.

“Sempre fiz o que me foi pedido e teria ficado feliz por ter trabalhado durante 20 anos como assessora de imprensa na Williams. Era um ótimo local para trabalhar. Foi um grande privilégio. Gostei de cada minuto. “ conclui Claire Williams.