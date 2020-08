F1: Claire Williams explica porque a sua equipa protesta a decisão sobre a Racing Point

A Vice-Diretora da equipa Williams, Claire Williams, diz que a posição da equipa face ao recorrer da decisão da FIA no caso das condutas de travão da Racing Point é “muito clara”.

Ao podcast In The Fast Lane, Williams afirmou: “É uma conversa bastante difícil para todos. Ninguém quer criticar colegas, pois somos incrivelmente competitivos. Ninguém quer esta situação”.

“Mas, a Williams sempre foi muito clara sobre o que sentimos ser o verdadeiro ADN deste desporto. Alguns argumentariam que, bem, isso é tradicional, isso é história, e para ter sucesso é preciso adaptar-se, inovar e mudar, e é isso que equipas como a Racing Point têm feito. Mas manteremos a filosofia de que as equipas de Fórmula 1, construtores, devem conceber e fabricar as peças relacionadas com o desempenho nos seus carros”.

“Submetemos a nossa intenção de protestar junto da FIA, e isso é agora com eles. É a sua jurisdição analisar o que aconteceu e atribuir punição ou sanções se isso for apropriado”.