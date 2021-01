F1, Claire Williams: ” Estava farta desta situação”

Claire Williams falou sobre o processo de venda da equipa e o que levou a fazer aquilo que prometeu que não faria.

A família Williams inscreveu o seu nome de forma indelével da F1, mas as dificuldades financeiras da equipa obrigaram Claire, filha de Frank Williams e vice diretora da equipa a tomar uma decisão difícil. Claire explicou os motivos:

“Quando o Corona chegou, era preciso pensar em como íamos correr de novo e manter o nosso negócio a funcionar durante o encerramento”, explicou Claire Williams numa entrevista com o New York Times. “Depois veio a decisão de que tínhamos de procurar investimento ou vender. Não tínhamos escolha. Tínhamos literalmente feito tudo. O primeiro era salvar a equipa”, disse ela. “Quando digo salvar a equipa, quero dizer garantir que as pessoas tinham a segurança do seu trabalho, que a equipa existia ou sobrevivia em seu benefício. Também queria ter a certeza que o meu pai saía com dinheiro pelo seu trabalho, não que ele se tivesse importado de sair sem dinheiro. O meu pai nunca retirou um cêntimo da equipa ao longo dos anos. Queria assegurar-me de que ele tinha algo para mostrar pelo seu legado. Isso era realmente importante para mim também. Senti que, considerando a posição em que a equipa se encontrava há muitos anos, era muito importante para mim.”

“Achei que não era correcto continuar apenas para que a família Williams se mantivesse no desporto. Isso teria culminado com a equipa a entrar em insolvência e a sair sem nada”.

A equipa foi vendida à Dorilton Capital apareceu como uma escolha estritamente motivada por motivos financeiros, apesar de Claire também ter sido atraída pelas perspetivas da equipa sob a orientação da Dorilton e pela sua determinação em proteger o património da Williams.

“Eles têm bolsos fundos”, disse Williams. “Estava farta de ver a equipa, e todas as pessoas que nela se encontravam, a remexer no facto de não serem capazes de fazer o seu trabalho adequadamente, porque não tínhamos dinheiro para o permitir. Durante muitos anos, sempre achei isso profundamente frustrante e perturbador. Eu sabia que a Dorliton estava disposta a colocar dinheiro na equipa de modo a levá-la de volta para a frente da grelha. Pude sentir uma verdadeira paixão por fazer isso, muito semelhante à paixão da nossa família. Eles tiveram um enorme respeito pelo património e pelo legado da Williams, um enorme respeito pelo que o meu pai conseguiu, e não queriam rasgar isso. Queriam construir em torno disso, e porque queriam manter o nome é importante para mim. Eu apenas senti que eles eram a escolha certa para Williams e para as pessoas”.