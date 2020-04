F1, Claire Williams: “Esta é uma oportunidade”

A situação na F1 é crítica com várias equipa a sentirem os efeitos da paragem de forma cada vez mais vincada. A Williams é uma das poucas equipas privadas do grid e o regresso à competição é cada vez mais urgente.

Claire Williams falou à Sky Sports sobre a situação que a equipa enfrenta, os planos que estão em cima da mesa e sobre a possibilidade de mudança na F1. A responsável pela equipa começou por falar pelo momento que a F1 atravessa:

“É um ambiente incrivelmente difícil em que a Fórmula 1 se encontra agora. É por isso que passamos tanto tempo trancados em reuniões com outros diretores de equipa para fazer tudo o que precisamos para garantir que todos consigamos no final deste ano, sair ilesos. Grande parte disso depende de quando poderemos competir novamente, principalmente para uma equipa como a nossa – uma das poucas verdadeiramente independentes que restam. Não temos o apoio da maioria de nossos concorrentes.”

“Para nós, correr é realmente crítico este ano, mas como eu disse, somente quando for seguro fazê-lo. Não é fácil. De momento, é incrivelmente preocupante o que vai acontecer, porque a situação é muito fluída. Nós não sabemos se teremos 15 corridas, oito corridas ou zero corridas. Claramente, esperamos que seja mais, e não menos.”

“Eu não invejo Chase Carey [presidente da F1] e o trabalho da F1 no momento, tentando descobrir como, a partir de um calendário de 22 corridas, poderão fazer o máximo de corridas possível quando estamos na situação em que estamos.”

“Não sabemos quando os bloqueios serão suspensos e, mesmo se eles forem suspensos num país, podem não ser noutros. Como moveremos um desporto inteiro que compreende uma enorme quantidade de pessoas? São muitas pessoas que cruzam fronteiras “.

Embora Williams não possa prever quantos GP podem ser feitos, ela tem certeza de que a atual crise “expôs” a F1.

“Acho que é uma oportunidade e, como disse, acho que a Fórmula 1 e o modelo em que operamos foram expostos como provavelmente um modelo insustentável.”

“Isso é sem precedentes e é incrivelmente difícil navegar por esse caminho. A sobrevivência é crítica, e temos que colocar o trabalho em prática agora, para que, caso surja uma situação semelhante estejamos todos muito melhor protegidos, em vez de termos dificuldades como enfrentamos agora.“

“Estamos a trabalhar incrivelmente duro, não apenas na Williams, mas também no desporto como um todo. A Fórmula 1 realmente une-se nestas circunstâncias. As equipas maiores entendem o trabalho que precisam fazer para garantir a sobrevivência das equipas menores. As equipas menores entendem o que estamos a pedir das equipas maiores.”

“O que é decepcionante é que [não teremos] os novos regulamentos que estavam a chegar em 2021, com os quais chegamos a um compromisso muito bom e que realmente definiriam um grande futuro para todas as nossas equipas. Eu penso que se tivéssemos implementado esses regulamentos há dois anos, talvez nem todos estivéssemos tão preocupados quanto estamos agora. Estamos um pouco expostos no momento. Mas acredito que conseguiremos superar isso. Estou eternamente otimista “.