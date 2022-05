F1: Citadinos voltam a ser moda | AutoSport

Os circuitos citadinos são especiais. A exigência é ainda maior neste tipo de pistas, uma vez que não há espaço para grandes escapatórias e cada erro é pago nas proteções. Diz-se que os citadinos são verdadeiros testes aos pilotos e a F1 parece estar a voltar a entrar nessa moda.

Não é preciso recuar muito tempo no passado para vermos que as escolhas das pistas para o calendário da F1 não passavam forçosamente por circuitos citadinos. Os riscos que isso implicava eram por vezes receados e, a bem da verdade, os projetos das novas pistas tornavam-se mais aliciantes. Agora temos várias infra estruturas pelo mundo fora que foram abandonadas ou esquecidas pela F1, depois dos investimentos avultados, para receber meia dúzia de provas, se tanto.

Mas a F1 começa agora a percorrer um caminho interessante. O número de circuitos citadinos têm vindo a aumentar e em 2022, ano da normalidade (relativa) após dois anos de pandemia, podemos ver essa tendência de forma mais vincada. A F1 começa a olhar para os citadinos como uma boa fórmula para o seu negócio. Se olharmos para os últimos dez, o número de traçados citadinos por época era de quatro (2012 a 2014), subindo para cinco (2016 a 2019), isto incluindo Sochi que é uma mistura de citadino com traçado permanente, mas que consideramos citadino. Num calendário que tinha uma média de 20 provas por ano, tínhamos 20 a 25 % de pistas citadinas por ano. Mas este ano, vemos um aumento no número de citadinos e na época 2022 temos 7 traçados deste género (já contando com a saída de Sochi). Passamos para mais de 30 % da época a ser feita em traçados citadinos.

Esta tendência não pode ser negligenciada e pode indicar que a F1 entende que os citadinos são bons para o espetáculo. Além disso, a Fórmula E trouxe um conceito diferente e em vez de obrigar as pessoas a ir às pistas, levou as pistas às pessoas. O impacto que qualquer competição automóvel provoca ao vivo é incomparavelmente maior do que na TV. E com os traçados citadinos as pessoas são transportadas para uma nova dimensão. As ruas que fazem normalmente a 50 km/h são percorridas a 150 km/h, o que é um choque. E é esse choque que traz mais magia à competição. Assim, não seria de espantar que a F1 esteja a tentar, à sua maneira, replicar um pouco o que a Fórmula E faz. De referir também a Indycar, que também tem vários citadinos no seu calendário (5) e que também aposta neste tipo de traçado para levar o espetáculo às pessoas, sem que elas tenham de se deslocar.

Claro que isso implica desafios logísticos, e a montagem de um citadino é complexa, por vezes demorada e nem sempre agrada a todos. Mas qualquer fã de corridas admite que os citadinos são sempre especiais, os pilotos gostam da adrenalina e o espetáculo ganha mais cor ainda. Não admira que a F1 esteja a apostar mais neste tipo de pista.