F1: Citadinos em vias de serem cancelados

Não é surpresa para ninguém, olhando para o estado da situação em que nos encontramos a nível global, que os traçados citadinos estejam na corda bamba. Mónaco, Azerbaijão e Canadá podem ver as suas provas canceladas.

Os citadinos têm um encanto próprio e todos os fãs de automobilismo nutrem um carinho especial por esse tipo de pistas. Mas infelizmente a realidade que vivemos hoje não é boa para os citadinos. A montagem das estruturas, o controlo do público, as dificuldades inerentes a estruturas provisórias vão contra tudo o que se pretende nesta fase em que se deve controlar ao máximo todos os aspetos para evitar surtos de COVID 19.

O site Formule1 afirma que o prestigiado evento de Monte Carlo, mais o grande prémio no Azerbaijão assim com o do Canadá, deverão ser eliminados pelo segundo ano consecutivo. Nenhuma organização quer iniciar a montagem onerosa deste tipo de circuitos, sem ter a certeza que haverá prova, algo que nesta fase é impossível saber. Sendo as provas em Maio, as organizações estão a chegar ao limite de tempo para decidir, pois a montagem é ainda demorada.

O Formule1 afirma que “ Mónaco (23 de Maio), Azerbaijão (6 de Junho) e Canadá (13 de Junho) cairão do calendário, tal como no ano passado“. O anúncio dessa notícia é esperado no próximo mês”.

Acrescentam que o Canadá “fechou as suas fronteiras a estrangeiros durante algum tempo e tem uma política de controlo muito rigorosa. No Circuito Gilles Villeneuve, tal como em Monte Carlo e Baku, a construção de bancadas, paddock e hospitalidade deve ser iniciada mais cedo. O ano passado, a corrida em Montreal foi cancelada no início de Abril”.

Já terá sido feito um plano de contingência. Este seria substituir aquele trio de corridas em particular por Istambul, Mugello e Nurburgring. Existe uma vaga no calendário após o cancelamento da corrida proposta no Vietname, estando previsto para 2 de Maio o Grande Prémio de Portugal para simplificar a logística antes da corrida em Barcelona, uma semana depois.