F1, Circuito lendário deverá permanecer no calendário de 2023 | AutoSport

O Grande Prémio da Bélgica deverá manter o seu lugar na Fórmula 1 em 2023.

A F1 deverá regressar ao circuito de Kyalami, na África do Sul, nos próximos anos e Las Vegas também será acrescentado à crescente lista de Grandes Prémios nos Estados Unidos.

Os Grandes Prémios do Mónaco, Áustria, França, Bélgica e México ainda estão todos sem contrato para a próxima temporada, e tem havido uma preocupação genuína de que o Grande Prémio da Bélgica, realizado no lendário circuito de Spa Francorchamps, ‘desapareça’ na próxima temporada.

No entanto, está agora prevista a sua permanência, segundo o jornalista da Auto Motor und Sport, Michael Schmidt. Por outro lado, o circuito Paul Ricard parece estar completamente fora das opções para a próxima época: “França está definitivamente fora. A África do Sul parece mais apontada a 2024, e se fosse esse o caso, Spa ficaria no calendário por mais um ano”, disse.

Ainda há incerteza sobre se a situação da Covid-19 na China permitirá ou não que se realize a primeira corrida no país desde 2019: “A China está ‘desesperada’ por ter o Grande Prémio, a F1 incluiu a corrida no calendário por agora”, explicou Schmidt.

“Mas se as políticas relativas à Covid-19 não mudarem, penso que a Fórmula 1 não correrá o risco de lá ir. Se o Grande Prémio for cancelado, não será substituído, haverá apenas 23 corridas”.

Espera-se que o calendário do próximo ano termine pouco antes do Natal, ao contrário do que acontece este ano, uma vez que a presente época vai terminar ainda no mês de novembro.

Eduardo Moreira