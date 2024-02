F1: Circuito do Barém tenta resolver os problemas com tampas de drenagem antes da prova de abertura de 2024 | AutoSport

Em resposta aos persistentes problemas com tampas de drenagem que afetaram tanto o dia de ontem como hoje, o derradeiro, dos testes da pré-temporada, o Circuito Internacional do Barém decidiu tomar medidas concretas para impedir uma repetição destes dois momentos. Segundo o Autosport britânico, as tampas de escoamento, que causaram perturbações significativas durante os testes, serão tapadas com betão antes da prova de abertura da temporada da Fórmula 1.

A decisão de resolver este problema com uma solução de betão reflete o empenho do circuito em garantir um fim de semana de corrida sem problemas para as equipas e os pilotos, algo que aconteceu em Las Vegas, por exemplo, na estreia do traçado norte-americano no calendário em 2023. Esta solução é possível, uma vez que não há previsão de chuva e, em princípio, tudo estará resolvido antes da próxima sexta-feira, o dia em que tem início a prova.

Os incidentes ocorridos durante os testes suscitaram preocupações quanto à segurança e ao potencial impacto nos preparativos das equipas, o que levou à adoção de uma medida proativa para evitar que o cenário se repita quando os riscos fossem maiores durante o fim de semana do Grande Prémio do Barém.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA