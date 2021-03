F1: Circuito do Bahrein vai passar a usar energia solar

A partir de 2022, as luzes usadas no GP do Bahrein utilizarão energia solar.

Os promotores confirmaram que a eletricidade para todo o evento virá de uma exploração solar no circuito. A construção deverá começar este Verão e espera-se que forneça energia mais do que suficiente para a corrida do próximo ano.

“O compromisso de hoje é uma parte importante dos nossos objetivos mais amplos de sustentabilidade como circuito e apoia o próprio objetivo da F1 de ser neutra em emissões de carbono até 2030”, disse o chefe executivo do Circuito Internacional do Bahrain, Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa.

“Esta iniciativa não só tornará a nossa corrida de F1 num evento mais limpo e verde no futuro, como também encorajará outros eventos de grande escala a fazer a mudança para uma energia sustentável, e inspirará os fãs do desporto a abraçar a mudança”.