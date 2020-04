F1: Circuito de Silverstone aberto a receber mais do que uma corrida

O circuito de Silverstone, no Reino Unido, está aberto a negociar com a Fórmula 1 para a realização de vários Grandes Prémios no circuito, de acordo com o diretor, Stuart Pringle.

Com a pandemia coronavírus (COVID-19) a afetar o mundo inteiro, a Fórmula 1 já viu o seu calendário reduzido para 2020. Em declarações à Sky Sports F1, Pringle, afirmou que estão abertos a negociações com a Fórmula 1, podendo acolher mais do que uma corrida no circuito, com as variadas configurações que Silverstone dispõe.

“Estamos abertos a trabalhar com a Fórmula 1 para chegarmos a conclusões que ajudem os interesses do campeonato. Aqui, em Silverstone, a maioria das equipas está sediada perto. Assim, os trabalhadores podem ir para casa.” – afirmou Pringle.

“Não é uma má ideia (usar diferentes configurações da pista). Não temos licença para correr assim, mas estamos num período extraordinário, que requer medidas extraordinárias. Nada está fora da mesa.” – disse Pringle.

“É uma situação muito complicada para a Fórmula 1. Eles têm de estar atentos ao mundo. Se o cricket pode ser jogado em setembro, podemos então ter um evento motorizado.” – finalizou Pringle.