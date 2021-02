F1: Circuito de Melbourne com modificações

Nova data, novo layout. O circuito do Albert Park vai sofrer alterações para o próximo Grande Prémio da Austrália deste ano, que como se sabe se realiza em novembro.

O pitlane já foi alargado em dois metros, o muro mudado de local, deixa de haver relva junto à pista o que significa que o limite de velocidade do pitlane pode ser alterado.

Na pista a maior mudança ocorre entre as curvas 9 e 10, deixando de haver uma travagem forte para a direita, passando a haver uma curva rápida.

Isto significa que as curvas 11 e 12 ficam também bem mais rápidas, pois os F1 chegam agora ali mais depressa. Isso faz a travagem para a curva 13 mais difícil, pois pois pilotos chegam ali mais depressa o que pode abrir mais possibilidades de ultrapassagem, sendo que esta curva 13 também será intervencionada, passando a ter uma entrada mais larga e uma inclinação maior de modo a que os pilotos possam utilizar mais do que uma trajetória, como sucedeu até aqui. Por fim, um novo asfalto, naquela que será a primeira vez que a pista receberá em toda a sua extensão um novo asfalto, desde 1995.

Há muito que se discutia a pista, devido às poucas ultrapassagens que proporciona, sendo que finalmente a F1 se preocupa fortemente com o que pode ser feito nas pistas de modo a criar melhores corridas. Mais vale tarde do que nunca…