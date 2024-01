F1: Circuito de Madrid poderá ter curva com ‘banking’ maior do que em Zandvoort | AutoSport

A curva do próximo circuito citadino de Madrid, que será palco do Grande Prémio de Espanha em 2026, poderá ter uma curva com inclinação muito acentuada, maior do que podemos assistir em Zandvoort.

O novo circuito de Madrid junto ao parque de exposições IFEMA vai integrar o calendário do mundial de Fórmula 1 em 2026, tornando-se no palco do Grande Prémio de Madrid.

Respondendo às dúvidas sobre a integração de mais um traçado citadino no calendário da Fórmula 1 – este com secções temporárias e outras permanentes – Jarno Zaffelli, o diretor executivo da Dromo, empresa que desenvolveu o projeto e construirá o circuito junto ao IFEMA com 5,474 metros de comprimento, 20 curvas, assegurou em declarações ao Motor Sport Magazine que “a única diferença [para os restantes circuitos citadinos] é que somos designers de circuitos, esta pista vai levar os pilotos e os carros ao limite”.

A empresa de Jarno Zaffelli foi responsável pelas obras do novo asfalto em Silverstone e Sepang, a remodelação do traçado de Singapura e também de Zandvoort, que inclui duas curvas inclinadas, tendo a última 19 graus. Em Madrid, as previsões apontam para uma curva com 30 graus, construída no terreno ao lado da autoestrada que o circuito vai atravessar e junto ao complexo desportivo das modalidades e formação do Real Madrid.Zafelli disse à publicação Marca que “ainda há mais duas ou três surpresas para o circuito”, como os túneis para passar por baixo da referida autoestrada e da curva com inclinação acentuada “na zona de Valdebebas”, onde promete que serão testados os limites. “Não queremos repetir elementos de outros circuitos. Madrid terá a sua própria personalidade e os elementos e áreas de que necessita”.

O responsável pelo projeto salientou que aquela zona de Madrid, a cerca de 5 minutos do aeroporto, não é tão limitadora como se fosse no centro da capital, acrescentando que agora tudo “depende da próxima fase e da F1, da FIA e de tudo o que for discutido durante o projeto final”.

Pode ver AQUI uma volta em simulador no novo traçado de Madrid.