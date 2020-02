F1: Circuito de Hanói está pronto

As obras no Circuito de Hanói estão concluídas e os organizadores anunciaram o fim das obras nas estruturas permanentes.

O novo traçado que deverá receber a F1 no início de abril está pronto para receber a prova e os edificios permanentes estão preparadas para receber o grande circo, faltando apenas montar as estruturas temporárias.

“Este é um marco importante para comemorarmos, quando nos aproximamos da primeira corrida de F1 no Vietname, daqui a pouco mais de um mês”, disse o CEO do evento, Le Ngoc Chi. “Com a ajuda de todos, sentimos confiança em dizer que essa pista será uma das mais desafiadoras e emocionantes do calendário da F1 e esperamos que ela se torne rapidamente a favorita dos fãs”.

Ainda pairam no ar dúvidas se a prova irá decorrer pois o surto do coronavírus poderá afetar o decorrer da prova.