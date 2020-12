F1: Circuito de Barcelona modifica curva 10

O circuito de Barcelona irá promover modificações ao seu traçado, remodelando a curva 10.

A curva 10, localizada no final da reta interior, viu a sua configuração ser modificada em 2004, tornando-se numa curva mais apertada e mais lenta. Foram feitas modificações nas escapatórias nessa zona em 2018, mantendo-se no entanto o mesmo traçado.

O circuito irá remodelar a curva 10 para uma versão ligeiramente mais apertada em relação ao desenho original, com o complexo das duas curvas à esquerda (10 e 11) a receber obras a tempo de serem implementadas para a época de 2021.

“Durante o mês de Janeiro, o Circuito de Barcelona-Catalunya estará a reformular a disposição da actual Curva 10, localizada à entrada da lendária área do Estádio”, lê-se numa declaração do circuito.

“Este projecto, que foi analisado durante as épocas passadas em conjunto com a FIA e a FIM, irá melhorar as condições de segurança tanto nas corridas de automóveis como de motos.“

“Tradicionalmente, a Fórmula 1 utilizava a variante interior das Curvas 10 e 11, enquanto que o MotoGP utilizava a disposição histórica. Contudo, há alguns anos, a FIM decidiu usar o mesmo layout que as corridas de automóveis. Para a temporada 2021, e de acordo com a FIA e a FIM, o Circuito de Barcelona-Catalunya concebeu uma nova e única variante para a Curva 10, que será localizada entre os dois layouts atuais.”

“Esta alteração permitirá uma extensão da escapatória na curva, aumentando assim a distância de segurança, e levará também a um regresso às origens do traçado”.