F1: Circuito de Barcelona a redesenhar a curva 10

A Fórmula 1 volta à Espanha em maio deste ano, para correr no circuito de Barcelona-Catalunha. Para 2021, os responsáveis do circuito decidiram renovar a curva 10, na sequência de melhorias de segurança feitas em conjunto com a FIA e a FIM (Federação Internacional do Motociclismo).

Em comunicado: “Durante janeiro, o Circuito de Barcelona-Catalunha estará a remodelar a disposição da curva 10, localizada na entrada da área do estádio. Este projeto, que foi analisado em conjunto pela FIA e pela FIM, irá melhorar as condições de segurança, tanto para os carros como para as motos”.

Embora a segurança seja a prioridade, para o antigo piloto espanhol de Fórmula 1 Pedro De La Rosa, a curva 10 vai ficar mais rápida: “É uma evolução que os adeptos vão gostar. Será uma curva mais rápida, o que permite entrar mais depressa na seção do estádio e torna as curvas seguintes mais delicadas”.

This week we have started the resurfacing of the new Turn 10. 💪



We have applied two tarmac layers and the third and last one will be applied next week! 👨‍🏭 pic.twitter.com/n7JYaEDwVa