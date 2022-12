F1: Circuito da Catalunha quer remover a última chicane | AutoSport

Poderá ser um regresso definitivo ao passado. O Circuito da Catalunha procura remover a tão criticada última chicane do seu traçado, regressando assim ao desenho original da pista.

O Circuito da Catalunha foi sendo melhorado e modificado ao longo dos anos para fazer face às exigências da competição. Uma das grandes exigências é, como se deve entender, a segurança e foi para melhorar a segurança que foi criada e implementada a última chicane, que passou a ocupar o lugar das duas rápidas direitas do fim do traçado. Essa secção sempre foi muito criticada, mas mantidas por motivos de segurança. No entanto, os responsáveis do circuito catalão pretendem homologar para Grau 1 a versão sem a chicane.

Estão a ser desenvolvidos esforços para que tal aconteça e possamos ter, finalmente, a versão desejada por muitos. Em 2021 o Circuito foi modificado para que a curva 10 se tornasse mais fluída, como era no primeiro traçado usado. Agora, com esta alteração, poderemos ter um regresso ainda mais vincado ao passado. Mas antes desse regresso são necessárias alterações para garantir a segurança. Mas poderemos ter duas versões homologadas do Circuito de Barcelona, aumentando o leque de opções para os promotores das várias categorias que correm no traçado catalão.