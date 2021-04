F1: Cinco pontos de interesse para o GP Emília-Romagna

Depois de três semanas de paragem, a F1 está de volta para a segunda jornada do ano, o GP Emília-Romanha, em Imola. A primeira corrida foi espetacular e foi uma excelente amostra do que pode ser o resto da época. Há questões que poderão ser respondidas já neste GP e pontos de interesse que merecerão mais atenção. Escolhemos cinco:

1 – Luta Mercedes vs Red Bull

É o prato forte do fim de semana. A luta Mercedes vs Red Bull e por conseguinte a luta Lewis Hamilton vs Max Verstappen. O primeiro capítulo desta história foi intenso, mas sorriu à Mercedes, apesar de não terem a máquina mais rápida. A estratégia e a garra de Hamilton valeram a vitória, mas os responsáveis dos Flechas de Prata estão receosos para Imola e Portimão. Será que a Red Bull consegue finalmente impor-se? Ou terá a Mercedes mais um truque na manga? Uma luta que está a entusiasmar toda a comunidade da F1.

2 – Quem ganha lugar no top5?

McLaren, Ferrari e Alpha Tauri são as favoritas a tentar um lugar no top5. A McLaren mostrou um ritmo de corrida forte, apesar de uma qualificação menos conseguida e mostrou também inteligência na gestão da corrida. Lando Norris parece estar em forma e Daniel Ricciardo deverá estar um pouco mais familiarizado com o seu novo carro. A Alpha Tauri tem sido a surpresa do arranque da época, com um carro muito competitivo. Pierre Gasly teve azar mas espera compensar isso em Imola e Tsunoda, que tem dado que falar, depois de uma excelente estreia, volta a uma pista que bem conhece. Do lado da Ferrari, a jogar em casa e depois de uma primeira corrida positiva, há vontade de manter o bom momento, contando com o talento de Charles Leclerc e com a adaptação de Carlos Sainz. Quem leva a melhor nesta luta, onde também a Aston Martin poderá ser incluída, apesar de não ter mostrado argumentos para isso na primeira prova do ano.

3 – Que resposta dará Sebastian Vettel?

A mudança de cenário que Vettel operou não serviu para afastar fantasmas do passado. O grave erro no Bahrein e a falta de ritmo fizeram soar novamente os alarmes para o alemão que teima em continuar a acumular erros. Vettel precisa de uma resposta positiva já na próxima corrida, para afastar os críticos e poder ambientar-se de forma mais adequada ao seu novo ambiente. Será capaz de o fazer em Imola?

4 – Conseguirá Nikita Mazepin sacudir a pressão?

Mazepin terá novamente os olhos do mundo sobre si. O fim de semana negro no Bahrein fez aumentar o coro de críticas ao russo que tem de fazer um fim de semana sem erros para que a pressão diminua. Se voltar a errar, pode iniciar-se um ciclo vicioso em que mais pressão se vai acumular nos ombros do jovem e por conseguinte, mais erros podem acontecer. Que resposta dará o russo em Imola?

5 – Conseguirá a Alpine aproximar-se do terceiro lugar?

A Alpine traz um novo pacote de melhorias para a prova italiana e vendo a performance no Bahrein, espera-se que possa trazer boas notícias. A Alpine esteve claramente abaixo do desejado e talvez seja a equipa com o carro menos performante do grupo do meio da tabela. Os upgrades servirão para eliminar ou pelo menos minimizar as fraquezas do carro, mas serão suficientes para permitir uma aproximação ao pelotão que luta pelo top 5?