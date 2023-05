F1: Chuvas podem afetar fim de semana de Imola | AutoSport

O cenário não é animador em Imola. As fortes chuvas que se abatem na região italiana levaram a Proteção Civil a emitir um alerta vermelho com o risco de inundações. As imagens que chegam do Circuito não deixam dúvidas da gravidade da situação e o pessoal presente na infraestrutura teve de sair por ordem das autoridades.

O alerta foi emitido para os dias 16 e 17 (hoje e amanhã) com risco de poder ser prolongado. As autoridades esperam chuva, ventos fortes e trovoadas e foi pedido a população para limitar as deslocações ao estritamente necessário. A manter-se este cenário, as equipas não terão condições para se instalarem no Circuito e colocarem todo o material operacional. O fim de semana poderá ser afetado de várias formas e o cenário do cancelamento começa a pairar, apesar de faltarem ainda alguns dias. Mas o trabalho de montagem é ainda demorado e se as equipas forem impedidas de trabalhar nestes dias, o GP pode estar em risco.