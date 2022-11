F1: Chuva irá apimentar fim de semana em Interlagos | AutoSport

A previsão meteorológica para o fim de semana de corridas em Interlagos é animadora, para quem gosta de corridas à chuva.

Olhando para a previsão meteorológica do fim de semana, sexta, sábado e domingo apresentam fortes probabilidades de chuva, especialmente às horas das sessões em pista, o que poderá dar um colorido extra. Relembramos que é fim de semana de corrida Sprint, pelo que o formato se altera com um treino e uma qualificação na sexta (o dia com maior probabilidade de chuva), com um treino e a corrida Sprint no sábado e com a corrida no domingo. Este formato exige mais dos pilotos e reduz a margem de erro. Com a chuva a, potencialmente, fazer-se sentir durante todo o fim de semana, poderemos ter muitas surpresas em pista.