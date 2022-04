F1: Chuva deverá marcar presença em Imola | AutoSport

O GP Emilia-Romagna, que terá como palco a pista de Imola, deverá ser a primeira prova do ano com chuva. A previsão meteorológica para o fim de semana no traçado de Imola aponta para chuva durante os três dias de prova pelo que teremos mais uma variável para a próxima corrida.

Depois de três corridas com piso seco, Imola deverá dar-nos a primeira corrida com piso molhado. Olhando à previsão para o fim de semana esperam-se chuvas de quinta a domingo com as temperaturas a rondar os 18 graus, em média, durante esse período. A probabilidade de chuva ronda os 90% na sexta, 40% do sábado e 60% no domingo. Pode ser o primeiro teste a sério para os pneus de chuva e intermédios da Pirelli, que foram brevemente testados em Barcelona, com uma pista molhada artificialmente, mas que depressa acabou por secar.