F1, Christijan Albers: “O Russell ‘lixou’ o contrato ao Hamilton”

“Acho que o Lewis Hamilton vai sair a perder nas suas negociações de contrato com a Mercedes. Quem o diz é Christijan Albers, antigo colega de equipa de Tiago Monteiro na Midland F1, em 2006 e a sua visão é simples: A prestação de George Russell em Sakhir colocou o ónus do brilhantismo no carro, levando a crer não ser o piloto que faz a diferença, dando força a quem diz que naquele carro muitos mais pilotos fariam semelhante ao que que Lewis Hamilton está a fazer: “Penso que Hamilton receberá menos pelo seu contrato”, disse Christijan Albers no podcast de Fórmula 1 do De Telegraaf. “O coronavírus fez com que toda a negociação começasse de novo. O Russell entrou e acabou por arruinar as coisas para o Hamilton. Expliquem ao Ola Kallenius, o chefe de Daimler, porque é que o George Russel pode de repente pilotar na frente”.